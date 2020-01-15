Последнее обновление: 15.01.2020 12:29

Минфин РБ привлек $24,13 млн. на размещении 7-летних ГДВО

Минфин Беларуси провел 14 января аукцион по первичному размещению государственных долгосрочных валютных облигаций со сроком обращения 7 лет.

К аукциону 265 выпуска облигаций была допущена 51 заявка от физических и юридических лиц со ставками от 2,65% до 5,24 % годовых на общую сумму 133,65 млн. долларов США.

По результатам аукциона удовлетворено 26 заявок на сумму 24 130 000 долларов США, сообщил а пресс-служба Минфина РБ.

Неразмещенный остаток г облигаций выпуска №265 составляет 75 870 000 долларов США и будет доразмещаться с 20 января на ОАО «БВФБ» путем открытой продажи без проведения аукциона.

Объем выпуска №265 установлен в размере $100 млн., ставку процентного дохода – 3,7% годовых. Процентный доход выплачивается 2 раза в год.

Размещение валютных облигаций на внутреннем рынке страны позволяет Минфину обслуживать и рефинансировать внутренний валютный долг.

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