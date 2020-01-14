Последнее обновление: 14.01.2020 13:21

Беларусь откажется от пластиковой посуды в общепите с 2021 года

Правительство Беларуси постановлением №7 от 13 января 2020 года утвердило план мероприятий, направленных на поэтапное снижение использования полимерной упаковки с ее замещением на экологически безопасную упаковку.

Планом предусмотрены: организация раздельного сбора отходов, относящихся ко вторичным материальным ресурсам, при проведении массовых мероприятий; создание объектов по сортировке и использованию твердых коммунальных отходов, в том числе по переработке отходов полимерной упаковки, внедрение депозитной (залоговой) системы обращения потребительской упаковки; увеличение производственных мощностей по выпуску стеклянной тары и по сортировке смешанного стеклобоя.

Запланированы также мероприятия, направленные на увеличение объемов производства экологически безопасной (в том числе бумажной, стеклянной, биоразлагаемой) упаковки, говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Документом поручено МАРТ совместно с заинтересованными госорганами и организациями определить перечень одноразовой пластиковой посуды, использование и продажа которой будут запрещены в объектах общественного питания с 1 января 2021 года.

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