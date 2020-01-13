ЕБРР в 2019 году прокредитовал в Беларуси 24 проекта на $433 млн.

В 2019 году ЕБРР предоставил Беларуси кредитование на сумму $433 млн. (390 млн. евро) для финансирования 24 проектов в частном и государственном секторе страны, установив тем самым новый рекорд в своей деятельности в Беларуси.

ЕББР также привлек синдицированные кредиты на сумму 40 миллионов евро и мобилизовал значительный объем грантового финансирования, сообщила пресс-служба банка, подводя итоги ушедшего года.

Самым крупным проектом финансирования стал кредит в размере 126 млн евро на модернизацию 12 мостов в Беларуси.