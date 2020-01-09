Франция опять протестует против пенсионной реформы

Тысячи людей во Франции вышли на новые акции протеста против пенсионной реформы. В четверг, 9 января, работу по всей стране приостановили, в частности, железнодорожники, учителя, врачи, адвокаты, последовавшие призыву профсоюзов.

Председатель профсоюзного объединения CGT Филипп Мартине в эфире радиостанции Europe 1 заявил о "честной борьбе" против "плохой" реформы. По его словам, на 9 января во Франции запланированы более 200 манифестаций. В частности, протестный марш проходит в Париже. Кроме того, организованы акции в Марселе, Бордо, Рене, передает DW.

В свою очередь председатель профсоюзного объединения CFDT Лоран Бержер отметил, что до урегулирования конфликта "еще далеко", но указал на "проблеск надежды", появившийся после переговоров с главой правительства Эдуаром Филиппом. 7 января премьер-министр положительно оценил идею профсоюзов организовать конференцию по поиску альтернативных источников финансирования пенсионной реформы.

Протестные акции продолжаются 36-й день подряд. Профсоюзы намерены проводить их до тех пор, пока президент Эмманюэль Макрон не отзовет свой проект пенсионной реформы. Правительство хочет объединить сложную систему, которая, помимо общей пенсии, предусматривает специальные меры для 42 секторов. Привилегии для работников отдельных отраслей планируется упразднить. Кроме того, власти намерены увеличить пенсионный возраст с 62 до 64 лет, что вызывает особые споры. Правительство рассчитывает принять планы реформы 22 января.