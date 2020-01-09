Власти Беларуси признали вред использования печатного станка

Белорусские власти признали, что чрезмерное увлечение печатным станком привело к обнищанию значимой доли населения страны и к утрате белорусским рублем функций денег.

Об этом говорится во второй главе утвержденной правительством и Нацбанком Беларуси Стратегии повышения доверия к национальной валюте до 2035 года, в которой дается ретроспективный анализ экономического фиаско синеокой в первые 15 лет нового тысячелетия.

«Собственные возможности экономики страны по финансированию инвестиций с начала 2000-х годов составляли в среднем около 16–17 процентов от валового внутреннего продукта (далее – ВВП), при удачной конъюнктуре – около 20 процентов от ВВП. При этом объем инвестиций в рассматриваемом периоде в среднем составлял 25 процентов от ВВП и доходил в периоды 2008–2011 годов и 2012–2014 годов до 30 процентов от ВВП. На первых этапах развития экономики Республике Беларусь удавалось успешно обойти указанные ограничения за счет существования особого режима поступления в Республику Беларусь топливно-энергетических ресурсов в рамках договорных отношений с Российской Федерацией. Однако с 2007 года влияние данного фактора стало снижаться», - отмечают власти РБ степень и масштабы влияния дешевых энергоносителей на экономику и финансы страны.

«Недостаток финансовых средств компенсировался, как правило, эмиссионными источниками со стороны Национального банка… …это приводило к несбалансированности платежного баланса и негативному влиянию на валютном рынке… Внутренние дисбалансы в совокупности с внешними негативными процессами (экономическими и геополитическими) привели к ситуации, в которой в 2009 году белорусский рубль обесценился к доллару США на 30 процентов, 2011 году – в 2,8 раза, 2015 году – на 56 процентов».

«Данные явления сопровождались утратой внутренней покупательной способности белорусского рубля и снижением доверия к национальной валюте. Белорусский рубль перестал в полной мере исполнять функции денег».

«К 1 января 2016 г. финансовая долларизация достигла своих максимальных значений с момента введения национальной валюты. Доля белорусских рублей в общем объеме широкой денежной массы составляла всего 27,7 процента, что означало в том числе потерю белорусским рублем функции средства сбережения… Высокие процентные ставки на рыночном сегменте кредитно-депозитного рынка в национальной валюте под воздействием высокой фактической инфляции и инфляционных и девальвационных ожиданий ограничили исполнение белорусским рублем функции средства платежа», - говорится в документе.

Степень долларизации широкой денежной массы снизилась к 1 января 2019 года до 60%.