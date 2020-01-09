Нацбанк РБ урезал заработок банков на рассрочках до 4%

Национальный Банк Беларуси настоятельно рекомендовал банкам ограничить размер вознаграждения банку организациями торговли или сервиса не более чем 4% от стоимости товара (работы, услуги), приобретаемого потребителем с использованием кредитования на основе рассрочки.

Об этом говориться в письме регулятора №04-16, направленного в адрес банков и Ассоциации белорусских банков.

«В этой связи рекомендуем устанавливать размер любого вида вознаграждения (комиссия, бонус, плата, оплата услуги и т.д.) уплачиваемого банку организациями торговли (сервиса) в рамках заключенных соглашений, не более 4 процентов от стоимости товара (работы, услуги), приобретаемого потребителем с использованием кредитования на основе рассрочки», - говорится в письме.

Поводом для очередного акта рекомендательного регулирования со стороны Нацбанка стала банальная жадность банков, расходы на удовлетворение которой покрываются из кошельков конечных потребителей.

«При приобретении товаров физическим лицом и осуществлении платежа на условиях рассрочки размер вознаграждения … банку … может достигать более 30%. В целях возмещения своих расходов по оплате возмездных услуг банков организации торговли включают эти расходы в цену товара и таким образом переносят их на потребителя независимо от того, приобретался им товар с использованием карты рассрочки или нет», - отмечается в письме НБ РБ.

Нацбанк пояснил, почему ограничивает размер вознаграждения 4% от стоимости товара. По данным регулятора чистая процентная маржа в годовом исчислении на 1 декабря 2019 года составила 4,03%. Кроме того, прогноз по инфляции в годовом выражении на 2020 год установлен на уровне 4%.

Рекомендация Нацбанка по 4% ограничению заработка от операций с торговлей в рассрочку банки должны были начать применять с 8 января 2020 года.