Последнее обновление: 09.01.2020 14:45

Бывший президент Франции Николя Саркози предстанет перед судом

Судебный процесс по делу экс-президента Франции Николя Саркози начнется 5 октября 2020 года и продлится три недели. Об этом в среду, 8 января, сообщил парижский суд. 64-летний Саркози и его адвокат обвиняются в коррупции, взятках и давлении в попытке получить секретную судебную информацию по делу, которое с тех пор было прекращено.

Николя Саркози был президентом Франции с 2007 по 2012 годы. После проигрыша Франсуа Олланду он столкнулся с целым рядом обвинений, которые отвергает. В октябре прошлого года суд постановил начать слушания по делу о незаконном финансировании президентской кампании Саркози 2012 года. Следователи говорят, что он потратил вдвое больше установленного лимита и использовал поддельные счета. По этому обвинению Саркози может получить до одного года тюремного заключения и штраф. Дата начала слушаний еще не названа, передает DW.

Еще одно обвинение касается финансирования предвыборной кампании 2007 года, когда Саркози выиграл. В этом случае его подозревают в получение незаконных средств от режима бывшего ливийского диктатора Муаммара Каддафи. Николя Саркози ушел из политической жизни в 2016 году после того, как проиграл праймериз среди консерваторов на участие в президентской гонке.

Он не первый бывший президент, который может предстать перед судом. Его предшественник Жак Ширак, скончавшийся год назад, в 2011 году был признан виновным в превышении служебных полномочий и растрате государственных средств в бытность мэром Парижа.

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