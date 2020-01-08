ЗВР Гонконга достигли $441,3 млрд

Валютные резервы Гонконга к концу минувшего года достигли 441,3 млрд долларов, за декабрь их объем увеличился на 7,1 млрд долларов.

Об этом сообщило во вторник Управление денежного обращения, выполняющее функции центробанка в этом специальном административном районе Китая, передает ТАСС.

Гонконг - один из ключевых международных финансовых центров Азии - в 1997 году перешел под суверенитет КНР, но на правах расширенной автономии проводит независимую монетарную политику. По размеру валютных накоплений бывший британский анклав входит в десятку мировых лидеров.

В настоящее время валютные резервы Гонконга в шесть с лишним раз превышают денежную массу, находящуюся в обращении на его территории.