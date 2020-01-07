Последнее обновление: 07.01.2020 15:40

Выпуск легковых автомобилей в Германии упал до 22-летнего минимума

Немецкие производители легковых автомобилей в 2019 году существенно сократили их выпуск, следует из данных Объединения немецкой автомобильной промышленности (VDA).

За весь год с конвейеров немецких автозаводов сошло 4,7 млн легковых автомобилей, что на 9 процентов меньше, чем годом ранее. Это худший показатель с 1997 года, следует из статистики Международной организации автопроизводителей, передает DW.

Их экспорт в прошедшем году также снизился. За пределы Германии было продано 3,5 млн легковых автомобилей, что на 13 процентов меньше показателя 2018 года. В VDA объясняют сокращение производства и экспорта ослаблением спроса на международном рынке.

При этом количество новых регистраций автомобилей в 2019 году выросло на 5 процентов и достигло 3,6 млн. Среди них почти 1,1 млн регистраций приходится на легковые автомобили иностранных производителей. В этом сегменте рост также составил 5 процентов.

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