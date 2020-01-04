Лукашенко удивил выбором персоналии на пост министра экономики

Лукашенко назначил министром экономики Александра Червякова, сообщила пресс-служба президента.

До настоящего времени Александр Червяков работал в должности первого замминистра экономики. Пост министра оставался вакантным после назначения Дмитрия Крутого первым вице-премьером.

Червяков в 1988 году окончил Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию (г. Горки Могилевской области), в 1994 году - аспирантуру БГСХА.

В 1988-1991 годах - инженер, ведущий инженер-механик совхоза-комбината "Юбилейный" Оршанского района. С 1991 по 1994 год - учеба в аспирантуре БГСХА.

В 1994-2010 годах - ассистент, преподаватель, старший преподаватель, доцент, докторант кафедры механизации животноводства и электрификации сельскохозяйственного производства БГСХА.

2010-2017 годы - директор ГНУ "НИЭИ Минэкономики Республики Беларусь".

С января 2017-го - заместитель министра экономики Беларуси. С ноября 2018-го - первый заместитель министра экономики.

Человеку с такой биографией Лукашенко поставил следующие задачи:

«…у министра экономики должен быть не только свежий, но и альтернативный взгляд на многие вещи, которые будут у премьер-министра, возможно, у первого вице-премьера. Я уже не говорю об экономическом блоке администрации президента".

"Это не просто центральная должность в правительстве. Нам надо серьезнейшим образом организовать работу Министерства экономики так, чтобы было хорошее экспертное мнение и хорошие проекты нормативных актов для развития нашей экономики, анализ должен быть серьезный", - сказал Лукашенко.

Глава администрации президента Игорь Сергеенко заверил, что кандидатура на пост министра экономики прорабатывалась на альтернативной основе, было несколько претендентов. "В результате пришли к выводу, что наиболее достойная во всех отношениях - кандидатура Александра Червякова", - сказал он.