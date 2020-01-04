Последнее обновление: 04.01.2020 11:49

Туристы начали платить дополнительные €3 за проживание в Амстердаме

С первого дня нового года власти Нидерландов ввели дополнительный сбор для гостей столицы в размере €3 за каждую ночь пребывания. Он дополнит уже существующий налог в 7% от стоимости жилья.

Кроме того, туристы, которые пользуются для проживания в Амстердаме сервисом бронирования Airbnb, также будут платить повышенную таксу — на 10% больше за ночь, передает РБК со ссылкой на The Telegraph.

Издание отмечает, что власти Амстердама, который ежегодно принимает более 17 млн человек, в последнее время больше уделяют внимания не продвижению туризма, а управлению туристическими потоками.

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