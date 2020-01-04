Последнее обновление: 04.01.2020 10:22

В Беларуси 29 регионов в напряженной ситуацией на рынке труда

Правительство Беларуси постановлением №921 от 27 декабря 2020 года определило перечень территорий с напряженной ситуацией на рынке труда на 2020 год

Всего, по мнению властей, в Беларуси 29 таких территорий. В Брестской области к территориям с напряженной ситуацией на рынке труда относятся Березовский район, Ивановский район, Лунинецкий районы.

В Витебской области – Бешенковичский, Глубокский, Городокский, Миорский, Поставский, Россонский, Сенненский, Толочинский, Шарковщинский районы.

В Гомельской области – Добрушский, Рогачевский, Хойникский районы.

В Гродненской области - Зельвенский и Свислочский районы.

В Минской области – Березинский, Вилейский, Копыльский, Крупский, Логойский, Молодечненский, Мядельский, Пуховичский, Слуцкий районы.

В Могилевской области - Дрибинский и Круглянский районы, а также город Бобруйск.

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