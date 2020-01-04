Последнее обновление: 04.01.2020 10:22

МАРТ утвердил перечень «рыночных» алкогольных напитков на 2020 год

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси утвердило перечень алкогольных напитков на 2020 год, на импорт которых не распространяется исключительное право государства.

Согласно постановлению ведомства №98 от 27 декабря 2019 года, в перечень включены 22 наименования французского шампанского, 52 наименования коньяков, 98 наименований виски, 31 наименование рома, 4 наименования джина.

В перечень для свободного импорта включены виноградные вина с минимальной ценой не менее 10 евро за 0,75 л. на складе производителя.

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