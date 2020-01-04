Объем директивного кредитования в РБ на 2020 год установлен в объеме 740 млн. рублей

Белорусские власти за последние 5 лет примерно в 3 раза сократили объемы, но пока так и не смогли отказаться от директивного кредитования, несмотря на первоначальные планы и обещания перед международными кредиторами к 2020 году полностью отказаться от этого рудимента плановой экономики.

Постановлением Совмина №934 от 28 декабря 2019 года на 2020 год установлен лимит директивного кредитования в объеме 740 млн. рублей.

Согласно документу, льготное кредитование будет осуществляться 3-мя банками: Банком развития – в объеме 509,92 млн. рублей, Белагропромбанком – 195,67 млн. рублей, Беларусбанком – 34,41 млн. рублей. Проценты по таким кредитам, как правило, возмещаются за счет бюджетных средств.

На кредитование государственных программ будет направлено 375,39 млн. рублей, в том числе на госпрограмму развития аграрного бизнеса - 304,56 млн. рублей, на строительство жилых домов в рамках госпрограммы «Строительство жилья» - 4,0 млн. рублей, на развитие гражданской авиации - 64,9 млн. рублей, на программы развития машиностроительного комплекса - 1,93 млн. рублей.

На кредитование субъектов хозяйствования в рамках решений Лукашенко выделено 335,3 млн. рублей. Еще 29,31 млн. рублей будет направлено на кредитование физических лиц в рамках решений Лукашенко.

Ограничения по объемам директивного кредитования были введены с подачи ЕФСР: лимит на льготное кредитование в 2016 году был установлен в объеме 2,8 млрд. рублей, в 2017 году снижен до 1,9 млрд. рублей., в 2018 году – до 1,24 млрд. рублей. На 2019 год лимит изначально был установлен в объеме 800 млн. рублей, но на фоне отказа ЕФСР предоставлять Беларуси последний транш кредита был повышен до 900 млн., а затем и вовсе до 984 млн. рублей.