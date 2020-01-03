Совмин РБ обновил перечень документов для бесспорного списания задолженности

Правительство Беларуси постановлением №931 от 28 декабря 2019 года обновило перечень документов, необходимых для бесспорного взыскания задолженности на основании исполнительных надписей.

Документ принят в развитие вступивших в силу с 1 января 2020 года поправок в Жилищный кодекс РБ.

Согласно постановлению, внесены изменения в перечень документов, устанавливающих задолженность по плате за жилищно-коммунальные услуги и (или) за пользование жилым помещением, возмещению расходов на электроэнергию для освещения вспомогательных помещений и работу оборудования в многоквартирных жилых домах, передает БелТА.

Для совершения исполнительной надписи необходим расчет суммы задолженности и пени (подписанный руководителем или иным уполномоченным лицом) с указанием периодов задолженности и начисления пени, даты возникновения обязанности вносить плату, отметкой взыскателя о непогашении задолженности по истечении 7 календарных дней со дня извещения должника. Что касается дополнительных ЖКУ, то кроме расчета суммы представляется заверенная копия договора на оказание услуг.

Также определены порядок действий и солидарная ответственность в случаях, когда в жилом помещении проживают другие совершеннолетние дееспособные граждане, бывшие члены семьи собственника или нанимателя.

В новой редакции изложен и список документов, устанавливающих задолженность по требованиям кредитного и иного договора. Предусматривается возможность предоставления электронной копии. Нормативный правовой акт дополнен пунктом, по которому при взыскании задолженности по частям в заявлении о совершении исполнительной надписи указываются сведения с указанием сумм и периодов взыскания.