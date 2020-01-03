Торговый баланс Бразилии в 2019 году стал худшим за 4 года

Положительное сальдо торгового баланса Бразилии по итогам 2019 года сократилось на 20,5% по сравнению с позапрошлым годом и составило 46,67 млрд долларов.

Об этом сообщило 2 января 2020 года Министерство экономики Бразилии, передает ТАСС.

Данный результат стал самым худшим с 2015 года, когда показатели экспорта крупнейшей экономики региона превысили объем импорта на 19,5, млрд долларов. Среди основных неблагоприятных факторов в ведомстве назвали тяжелое экономическое положение соседней Аргентины, а также вспышку африканской чумы свиней в Китае, что сказалось на экспорте автозапчастей и сои в эти страны соответственно.

В целом, полагают в министерстве, ситуация отражает общемировое состояние экономики, характеризующееся замедлением роста совокупного ВВП планеты с 3,5% в 2018 году до 3% в 2019 году, а также сокращением торговой динамики в эти же периоды с 3,7 до 1,2%. «Рост всемирной торговли в 2019 году оказался самым низким за десятилетие», - отметил глава Управления внешней торговли министерства Лукас Педрейра ду Коуту Феррас.

По итогам 2019 года экспорт Бразилии сократился на 7,5% до чуть более 224 млрд долларов. Основными зарубежными покупателями бразильской продукции стали Китай (свыше 65 млрд долларов), США (29,5 млрд долларов), Нидерланды (более 10 млрд долларов), Аргентина (свыше 9 млрд долларов) и Япония (5,4 млрд долларов). Одновременно с этим снизился на 3,3% и объем ввозимых в Бразилию иностранных товаров. Совокупный товарооборот Бразилиа с зарубежными государствами опустился до почти 420,5 млрд долларов, что на 5,7% ниже, чем годом ранее.