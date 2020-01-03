Бюджет Украины в 2019 году выполнен с дефицитом в 1,8% от ВВП

Бюджет Украины в 2019 году выполнен с дефицитом в 72,4 млрд гривен (3,05 млрд долларов), что составляет 1,8 процента от ВВП. Об этом 2 января 2020 года сообщило Министерство финансов Украины.

«Общий дефицит был меньше, чем планируемый, и составил 72,4 млрд гривен», - говорится в сообщении. По итогам года доходы общего фонда бюджета увеличились на 5,5 процента - до 879,8 млрд гривен (37,12 млрд долларов), а расходы составили 950,7 млрд гривен (40,11 млрд долларов), что на 3,2 процента меньше планового показателя, передает ТАСС.

Дефицит покрыт за счет заимствований, поскольку поступления от приватизации составили лишь 3,1 процента от плана или 0,5 млрд гривен (примерно 21 млн долларов). Всего было заимствовано 405 млрд гривен (более 17 млрд долларов).

По информации Минфина, государственный долг в конце 2019 года составлял в гривневом эквиваленте 764,2 млрд гривен, а в долларовом - 74,5 млрд долларов. Долг сократился по отношению к ВВП страны до 45%, уточнили в Минфине.

Бюджет Украины на 2020 год утвержден Верховной радой 14 ноября прошлого года. Его доходная часть составляет 1193,7 млрд гривен (около 48,7 млрд долларов), расходная - 1180,1 млрд гривен (около 48,2 млрд долларов), предельный дефицит бюджета определен на уровне 94,3 млрд гривен (3,85 млрд долларов).

Рост реального ВВП заложен на уровне 3,7 процента, инфляция - 6 процентов. Основная статья расходов - погашение и обслуживание государственного долга, на это предполагается потратить около трети всего госбюджета - 424 млрд гривен (более 17,3 млрд долларов). Правительство Украины запланировало снизить показатель государственного и гарантированного государством долга до 52,4 процента от ВВП, сейчас он составляет около 60 процентов от ВВП.