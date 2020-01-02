Рост экономики Сингапура в 2019 году составил 0,7%, став самым низким с 2011 года

Рост экономики Сингапура в прошлом году составил 0,7%, что стало самым низким показателем с 2011 года.

Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении министерства торговли и промышленности республики, передает ТАСС.

«Ориентированная на экспорт национальная экономика замедлила темпы на фоне затянувшейся торговой войны Китая и США, а также снижения объемов экспорта, в первую очередь электронной продукции», - указывается в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что «в последнем квартале года ВВП вырос на 0,8%, что выше показателя третьего квартала - 0,7%». Незначительное улучшение экономических показателей связано с ростом сектора промышленности в конце года - 2,1%, при этом в предпоследнем квартале отмечался рост только на 0,9%.

Как указывается в сообщении ведомства, показатель по 2019 году «соответствует озвученному ранее прогнозу правительства, согласно которому темпы экономического роста по итогам года находились в пределах 0,5% - 1%». В 2018 году ВВП Сингапура вырос на 3,1%.

Премьер-министр Ли Сянь Лун, выступая 31 декабря с новогодним обращением, отметил, что «замедление мировой экономики сказалось и на Сингапуре». По его словам, хотя в 2019 году удалось избежать рецессии, «экономический рост оказался не таким высоким, как хотелось бы».