Белагропромбанк вместо денег получит акции производителя соков и питания

Правительство РБ постановление №907 от 24 декабря 2019 года урегулировало кредитную задолженность производителя соков и детского питания ОАО «Гамма вкуса» перед Белагропромбанком.

Вместо денег банк получит акции предприятия. Задолженность предприятия перед банком составляет 2 529 461 рубль и 105 208,09 евро.

Согласно документу, банк получит 459 902 акций ОАО «Гамма вкуса» на общую сумму 2 529 461 рубль, включая 62 тыс. акции допвыпуска номинальной стоимостью 5,5 рубля и 397 902 акций, находящихся в собственности Республики Беларусь, номинальной стоимостью 5,5 рубля.

Вместе с этим, ОАО «Гамма вкуса» освобождается от погашения задолженности по просроченным процентам в сумме 105 208,09 евро.