Экс-директор «Тамбаза» приговорен к 6 годам лишения свободы

Суд Заводского района под председательством судьи Светланы Черепановой 30 декабря приговорил бывшего директора СООО «Тамбаз» 72-летнего Льва Хаютина к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима и лишению права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.

Кроме того, Хаютин должен выплатить части потерпевших по 2 тысячи рублей компенсации морального вреда, а также порядка миллиона рублей в пользу СООО «Тамбаз» и 71 тысячу рублей в доход государства, сообщает БелаПАН.

Прокурор Александр Толстогузов в прениях 25 ноября запросил для Хаютина именно такой срок заключения.

Суд признал Хаютина виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 428 (служебная халатность) и ч. 3 ст. 424 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.

Процесс над бывшим директором «Тамбаза» начался 21 августа этого года, а задержали его еще в конце 2017-го. Основанием для возбуждения уголовного дела стала проверка Комитета госконтроля и финансовой милиции.

По версии обвинения, в 2012—2017 годах признанные потерпевшими граждане купили жилищные облигации «Тамбаза» как гарантию строительства жилья в комплексе «Аркадия», однако квартиры построены не были.

Как утверждал обвинитель, Хаютин продавал облигации тогда, когда его компания находилась в тяжелом материальном положении и не могла выполнить по ним обязательства. Комитет госконтроля сообщил, что ущерб покупателям жилищных облигаций составил 21,5 млн рублей.

По словам прокурора, на начало января 2016 года СООО «Тамбаз» задолжало банкам по кредитам более 7,5 млн рублей. 2016 год компания закончила с убытком более 3 млн рублей, а 2015-й — с убытком почти 5,7 млн рублей.

Прокурор отметил, что Хаютин не учел последствия происходящего: облигации продавались, но дела в фирме не улучшались. Директор, по версии обвинения, знал об ухудшающемся экономическом положении предприятия, в частности, о наличии задолженности перед банками, отсутствии средств для расчета за строительные работы с подрядными организациями, но не принял действенных мер для исправления ситуации, создав тем самым предпосылки «для общественно опасных последствий в виде неисполнения обязательств перед физическими лицами и субъектами хозяйствования по строительству жилья и машино-мест».

Изначально в суде Лев Хаютин частично признал вину, но 5 декабря, выступая с последним словом, заявил, что не считает себя виновным во всех предъявленных обвинениях, выразил «категорический протест против этого обвинения».

Хаютин отметил, что выводы обвинения о том, что выпуск облигаций повлек приостановку строительства, базируются на поверхностных суждениях. Бывший директор настаивал, что активы «Тамбаза» обесценивались формально, но не фактически.

Отметив, что его профессиональная карьера длилась пятьдесят лет, Хаютин попросил суд снять с него «нелепые обвинения в преступном замысле, в других уничижительных обвинениях».

Обращаясь в последнем слове к пришедшим на суд потерпевшим, Хаютин сказал, что сожалеет о произошедшем, сочувствует «гражданам, которые оказались в нелегком положении». Вместе с тем он настаивает: «Если бы не произошло проверочной вспышки и не завели уголовное дело, мы бы в течение полугода разрулили ситуацию, перекредитовались, а к 2020 году всё бы достроили, а граждане не доплачивали бы ничего, о чем теперь ставится вопрос».

Он считает, что дома «Аркадии» можно достроить без доплаты со стороны дольщиков, а недостающие средства необходимо искать, реализуя коммерческую недвижимость, находящуюся в этих зданиях.

Дольщики жилого комплекса «Аркадия» дважды обращались к президенту Беларуси. 6 ноября 2018 года Александру Лукашенко подписал указ № 430, устанавливающий условия завершения строительства жилых домов в районе минской улицы Богдановича, заказчиком которых являлось ООО «Тамбаз».

По сообщению пресс-службы президента, завершать строительство объектов будет новый заказчик — государственное предприятие «УКС Советского района г. Минска», генеральным подрядчиком назначено ОАО «Стройтрест № 4». Для завершения строительства Мингорисполком выделил возвратную бюджетную ссуду в 30 млн рублей.

Строительство, по данным Мингорисполкома, в настоящее время идет.