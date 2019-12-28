Правительство РБ обременило Белагропромбанк очередным колхозом

Правительство Беларуси приняло решение о реструктуризации задолженности ОАО «Рассвет им. К.П.Орловского» перед Белагропромбанком хитроватым способом, позволяющим с одной стороны сократить объем токсичных активов банка, н с другой – обременить банк акциями непрофильного предприятия.

Согласно постановлению Совмина №908 от 24 декабря 2019 года кредитная (просроченная) задолженность упомянутого ОАО перед Белагропромбанком в объеме 17,2315 млн. рублей конвертируется в 172 315 простых (обыкновенных) акций этого общества номинальной стоимостью 100 рублей.

Акции передаются из собственности Кировского района в собственность Белагропромбанка.

Задолженность колхоза «Рассвет» сформирована 22 кредитными договорами, начиная с февраля 2011 года.

Если раньше подобного рода невозвратные кредиты сельхозпредприятий погашались бюджетной ссудой с последующей передачей акций такого предприятия на равную ссуде сумму в собственность местных или республиканских властей, то теперь проблема, что дальше делать с этой собственностью в виде пачки неликвидных акций, перекладывается на уровень банка.