Правительство Беларуси утвердило программу статистических работ на 2020 год

Совмин Беларуси своим постановлением №911 от 24 декабря 2019 года утвердил программу статистических работ на 2020 год.

«Документ представляет собой перечень государственных статистических наблюдений и официальной статистической информации, формируемой органами государственной статистики и государственными организациями, уполномоченными на ведение государственной статистики, и предусматривает информационное обеспечение выполнения прогнозов социально-экономического развития Республики Беларусь, законов, нормативных правовых актов Главы государства, постановлений Правительства, а также обеспечение информационных потребностей в официальной статистической информации субъектов хозяйствования, СМИ, научных учреждений, межгосударственных органов, международных организаций, статистических органов иностранных государств, физических лиц», - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Статистические издания, подготавливаемые органами государственной статистики, предусмотренные настоящей программой, представляются на бесплатной основе в пределах выделенных средств из республиканского бюджета. Дополнительные экземпляры на бумажном носителе представляются на платной основе.