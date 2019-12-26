Камаз отказался от плохих рейтингов Moody's

Международное рейтинговое агентство Moody's отозвало рейтинги автоконцерна «Камаз» на уровне В1 с «негативным» прогнозом. В том числе был снят рейтинг вероятности дефолта компании B1-PD, говорится в сообщении агентства.

Отзыв рейтингов Moody's объясняет причинами делового характера, передает ТАСС.

25 декабря «Камаз» сообщил, что прекращает сотрудничество с агентством Moody's по собственной инициативе, объяснив это решение желанием компании работать с российскими рейтинговыми агентствами.

В апреле 2018 года российское рейтинговое агентство АКРА присвоило «Камазу» кредитный рейтинг А+(RU), прогноз «стабильный».