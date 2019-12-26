Последнее обновление: 26.12.2019 12:49

Новак: Россия очистит "Дружбу" от хлоридов к середине 2020 года

Очистка нефти после ее загрязнения на нефтепроводе "Дружба" может быть завершена до середины 2020 года.

Такое мнение высказал министр энергетики РФ Александр Новак, передает ТАСС.

"Сейчас мы значительно уменьшили количество загрязненной нефти и, думаю, до середины 2020 года уберем оставшиеся объемы", - сказал он.

В апреле в нефтепровод "Дружба", по которому экспортируется нефть из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. После этого прокачка была временно прекращена.

По версии следствия, загрязнение нефти в трубопроводе "Дружба" произошло через частный "Самаратранснефть-терминал", который принимает сырье нескольких малых производителей. В мае поставки по "Дружбе" возобновились.

Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу.

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