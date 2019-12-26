Путин не обсуждал ситуацию вокруг компаний Гуцериева на встрече с бизнесом

Ситуация вокруг компании «Сафмар» не обсуждалась президентом России Владимиром Путиным и бизнесменом Михаилом Гуцериевым.

Об этом сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет», — ответил он на вопрос о том, поднималась ли эта тема на встрече с представителями крупного бизнеса в Кремле.

В середине декабря источник в Главном управлении МВД по Москве сообщил, что в структурах, связанных с бизнесменом Михаилом Гуцериевым, прошли следственные действия в рамках уголовного дела. По данным источника, дело возбуждено по факту контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов (ст. 226.1 УК), речь идет о 100 тыс. т нефти и нефтепродуктов, а ущерб оценивается в 2 млрд руб.

КоммерсантЪ со ссылкой на источник в силовых ведомствах также писал о связи следственных действий с подозрениями в контрабанде. Позднее Telegram-канал Mash писал, что Гуцериев прибыл для дачи показаний в качестве свидетеля в управление на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

Сам Гуцериев опровергает сообщения о следственных действиях в принадлежащих ему компаниях, называя их провокацией. В Кремле он заявил, что пришел на встречу к Путину «как все» и не видит поводов для волнений. «Нет никакого преследования. Кто это придумал. Меня не вызывал никто. Какое уголовное преследование?», — сказал он.