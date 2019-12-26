Последнее обновление: 26.12.2019 12:49

АФК «Система» не верит в возможность роста доли в белорусской МТС

Основной акционер АФК «Система» и глава совета директоров компании Владимир Евтушенков не верит и не надеется в возможность увеличения доли в белорусской дочке СООО «Мобильные ТелеСистемы».

Сейчас подконтрольный «Системе» мобильный оператор МТС владеет 49% белорусской сотовой компании, а еще 51% принадлежит госпредприятию электросвязи «Белтелеком».

На вопрос РБК о возможности о возможности расширения бизнеса в Беларуси Евтушенков ответил: «Это как с тем анекдотом про слона: «А слон 300 кг съест?» — «Съесть-то он съест, но кто ж ему даст?»

В Беларуси работает подконтрольная «Системе» группа компаний «Детский мир».

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