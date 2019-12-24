Лукашенко разрешил duty free магазины на въездах в Беларусь

Лукашенко своим указом №476 разрешил открыть магазины duty free на автодорожных пунктах пропуска на въезде на территорию Беларуси.

«Предоставляется возможность реализации товаров, помещенных под таможенную процедуру беспошлинной торговли, физическим лицам, прибывающим на таможенную территорию ЕАЭС, в магазинах беспошлинной торговли, расположенных в автодорожных пунктах пропуска через государственную границу Беларуси (на въезд). Установлено, что в одном автодорожном пункте пропуска можно размещать не более одного магазина беспошлинной торговли на въезд», - говорится в официальном комментарии к документу.

Документом определены особые требования к кассовому оборудованию в магазинах беспошлинной торговли на въезд по обеспечению блокировки продаж алкогольных напитков и пива, табака и табачных изделий сверх количественных норм, при которых товары для личного пользования ввозятся на таможенную территорию ЕАЭС без уплаты таможенных пошлин, налогов.