Белпочта вводит плату за платежи через ЕРИП

Белпочта проинформировала клиентов о том, что с 1 января 2020 года будет взимать комиссию за платеж через ЕРИП в размере 60 копеек.

«…при приеме ограниченного списка платежей через операционные окна объектов почтовой связи посредством ЕРИП в пользу производителей услуг взимается дополнительная плата в размере 0,60 рубля за каждый платеж», - говорится в сообщении Белпочты.

Решение, принятое Белпочтой вслед за аналогичным решением многих банков страны, направлено на то, чтобы частично разгрузить работников и сократить очереди в дни пиковых нагрузок – выплат зарплат, авансов и пенсий.

«При оплате услуг на платежно-справочных терминалах (банковскими платежными картами и наличными деньгами) дополнительная плата не взимается», - подчеркивается в сообщении.

Впрочем, окончательно отвадить от окошек клиентов, имеющих возможность совершать платежи с помощью банковских терминалов, инфокиосков, интернет-банкинга, мобильного банкинга и прочих платежных сервисов Белпочта не рискнула.

Поэтому, комиссия не будет взиматься при осуществлении платежей в бюджет, в пользу производителей услуг за основные и дополнительные жилищно-коммунальные услуги, РУП «Белтелеком» за услуги «телефон» и «ТСИС», РУП «Белпочта», а также участниками Великой Отечественной войны (при предоставлении подтверждающего документа) и на благотворительные счета.