Нацбанк Киргизии сохранил учетную ставку на уровне 4,25%

Правление Нацбанка Киргизии 23 декабря 2019 года приняло решение сохранить учетную ставку (ключевую ставку) на уровне 4,25%.

«Инфляция сохраняет умеренную динамику и находится в пределах ожиданий Национального банка. В декабре (на 13 число) годовое значение инфляции сложилось на уровне 2,9 процента. Формирование текущей инфляции происходит за счет положительного вклада цен на продовольственные товары. Показатель базовой инфляции остается на низком уровне», - говорится в сообщении Нацбанка Киргизии.

Ожидаемые тенденции на глобальных и региональных рынках в ближайшие периоды не будут нести существенных инфляционных рисков для экономики Киргизии.

«Экономическая активность в реальном секторе сохраняется. За январь-ноябрь 2019 года реальный ВВП вырос на 4,9 процента», - отмечается в сообщении.

Положительные тенденции в монетарном и финансовом секторах экономики сохраняются. Предпринятые тактические меры денежно-кредитной политики обусловили снижение волатильности краткосрочных процентных ставок на денежном рынке и формирование их вблизи ключевой ставки. С начала текущего года наблюдалась устойчивая тенденция роста депозитной базы, а также наращивание объема кредитного портфеля коммерческих банков. Банковский сектор располагает высоким объемом избыточной ликвидности, что обуславливает продолжение со стороны Национального банка стерилизационных операций. Уровень долларизации экономики также сохранил нисходящую тенденцию.

«Прогнозы развития экономики Кыргызской Республики и стран-торговых партнеров, а также перспективы развития мировых товарно-сырьевых рынков позволяют ожидать формирование инфляции в Кыргызской Республике в среднесрочной перспективе в рамках целевого ориентира денежно-кредитной политики в 5-7 процентов. В этих условиях принято решение сохранить учетную ставку на уровне 4,25 процента. В случае возникновения рисков во внутренней и внешней среде Национальный банк может рассмотреть возможность корректировки проводимой денежно-кредитной политики», - сообщил регулятор.

Следующее заседание Правления Национального банка Кыргызской Республики по вопросу о размере учетной ставки состоится 27 января 2020 года.