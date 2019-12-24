Нацбанк РБ напомнил о сроках обмена старых денег

Национальный банк Беларуси напоминает, что 31 декабря 2019 г. заканчивается период обмена денежных знаков образца 2000 года на денежные знаки образца 2009 года в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях РБ.

С 1 января 2020 г. по 31 декабря 2021 г. включительно "старые" денежные знаки можно будет обменять на "новые" только в Национальном банке Республики Беларусь.

«Обмен производится без ограничений и взимания комиссионного вознаграждения», - подчеркивает регулятор.

С 1 января 2022 г. денежные знаки образца 2000 года станут недействительными.

По состоянию на 1 декабря 2019 г. из обращения изъято 98% от суммы денежной наличности "старого" образца и 60,6% от количества банкнот, находившихся в обращении на 1 июля 2016 г. Банкноты крупных номиналов (50 000, 100 000, 200 000 рублей) изъяты из обращения практически полностью – более 99 процентов от общего количества, уровень изъятия банкнот средних номиналов (5 000, 10 000 и 20 000 рублей) составил 75,5 процента. Также выведено из обращения 39,8 процента банкнот мелких номиналов (100, 500 и 1000 рублей).