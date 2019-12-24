Уралкалию разрешили купить акции бразильской Fertilizantes Heringer

Минюст Бразилии одобрил сделку «Уралкалия» с бразильским производителем удобрений Fertilizantes Heringer, говорится в официальном издании правительства Бразилии.

В сентябре стало известно, что «Уралхим» и «Уралкалий» Дмитрия Мазепина заключили соглашение с контролирующим акционером бразильской Fertilizantes Heringer о намерении приобрести ее акции в рамках допэмиссии объемом от $59 до $115 млн. Таким образом, контроль над активом перейдет к российским компаниям, передает ТАСС.

«Решено одобрить сделку без ограничений», - говорится в сообщении. Отмечается, что это решение было принято Минюстом Бразилии, административным советом по экономической защите и главным управлением совета.

Fertilizantes Heringer - один из крупнейших производителей удобрений в Бразилии. В начале 2019 года компания инициировала процедуру банкротства из-за высокой долговой нагрузки.