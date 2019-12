Банки КНР профинансируют завод Tesla в Шанхае в объеме $1,4 млрд

Американская компания Tesla согласовала с китайскими банками предоставление кредита в 10 млрд юаней (около $1,4 млрд) сроком на пять лет для финансирования своего автозавода в Шанхае.

Об этом в понедельник сообщило агентство Рейтер.

Среди кредиторов американского производителя электромобилей - Сельскохозяйственный банк Китая (Agricultural Bank of China), Строительный банк Китая (China Construction Bank), Торгово-промышленный банк Китая (ICBC, Industrial and Commercial Bank of China) и Банк развития шанхайского района Пудун (Shanghai Pudong Development Bank).

Ранее эти финансовые организации предоставили Tesla совместный годовой кредит в $3,5 млрд, который компания должна погасить 4 марта 2020 года. Процентная ставка по новому кредиту будет такой же, как и прежде. Она будет установлена на уровне 90% от годовой базовой процентной ставки КНР. Подобные условия банки КНР предоставляют своим наиболее важным клиентам, отмечает ТАСС.

Соглашение о строительстве шанхайского завода Tesla было подписано в июле 2018 года с администрацией района Линьган и корпорацией «Линьган». В начале 2020 года компания планирует запустить на этом предприятии сборку Tesla Model 3 и постепенно выйти на годовой объем производства до 500 тыс. автомобилей.

6 декабря Министерство промышленности и информатизации Китая включило Tesla Model 3 в список автомобилей на новых источниках энергии, производители которых могут рассчитывать на правительственные дотации.