Последнее обновление: 23.12.2019 14:15

Беларусь подписала дорожную карту по отмене роуминга

Беларусь подписала дорожную карту по отмене роуминга в Союзном государстве РБ и РФ к сентябрю 2020 года.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на Министерство связи и информатизации Беларуси.

"В ходе работы руководителями отраслевых министерств связи России и Беларуси подписана дорожная карта по отмене роуминга на территории Союзного государства. Она предусматривает, что к сентябрю 2020 года операторами связи будет реализован комплекс мер по отмене роуминга", - говорится в сообщении Минсвязи РБ.

Накануне, Минкомсвязи России сообщило о согласовании дорожной карты российской стороной, отметив, что к марту 2020 году должны быть готовы предложения о законодательном закреплении отмены роуминга.

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