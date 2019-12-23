Минфин РБ предлагает открыть биржевые торги для непрофессиональных участников

Минфин Беларуси намерен предоставить непрофессиональным участникам рынка прямой доступ к биржевым торгам.

Об этом сегодня сообщил директор Департамента по ценным бумагам Минфина РБ Алексей Красинский, передает БелТА.

"Для придания стимулов развитию биржевого рынка мы предлагаем предоставить прямой доступ непрофессиональным участникам на биржевые торги. Белорусская валютно-фондовая биржа поддерживает это предложение", - сказал Красинский.

По его словам, Минфин надеется таким образом подогреть интерес к своим облигациям, размещаемым на внутреннем рынке страны для рефинансирования как внутреннего, так и внешнего госдолга, и привлечь внимание к этим бумагам со стороны участников валютных торгов. Кроме того, надеется регулятор, такой шаг подтолкнет многих эмитентов к прохождению процедуры листинга на Белорусской валютно-фондовой бирже.

Представитель Минфина не уточнил, что следует понимать термином «непрофессиональный участник рынка» и может ли таковы являться физическое лицо.

Вместе с тем, Красинский еще раз напомнил о помыслах Минфина РБ запустить на местном рынке депозитарные облигации и стрип-облигации.