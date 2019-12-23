Страны ЕАЭС выступили против закона РФ о предустановке ПО на гаджеты

Представители стран, входящих в ЕАЭС, на совещании департамента функционирования внутренних рынков Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 13 декабря выступили против принятого Россией закон о предустановке российского ПО на мобильные устройства, компьютеры и смарт-телевизоры.

По мнению представителей Киргизии, Белоруссии и Казахстана, этот документ противоречит договору о союзе, генеральному соглашению ВТО по торговле услугами и Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» и могут ограничить оборот технически сложных товаров из других стран ЕАЭС в России.

Кроме того, этот закон может препятствовать функционированию внутреннего рынка ЕАЭС, пишут «Ведомости».

Представители стран ЕАЭС на совещании также заявили, что для исполнения закона после внесения в него поправок необходимо установить технические требования к предустанавливаемому ПО и создать его перечень.