Последнее обновление: 23.12.2019 10:35

Власти РБ задумались о создании Нацагентства развития бизнеса

Белорусские власти размышляют о создании национального агентства развития бизнеса на базе уже существующих в предпринимательской среде структур.

Об этом в воскресенье в эфире белорусского и.о. директора Национального агентства инвестиций и приватизации Денис Мелешкин.

Он пояснил, что новая структура будет заниматься на только вопросами иностранных инвесторов, но и проблемами местного бизнеса.

Мелешкин отметил, что в состав нового агентства могут быть включены Нацагентство инвестиций и приватизации, Белорусской фонд финансовой поддержки предпринимателей и другие структуры.

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