Власти Колумбии запретили Uber

Управление промышленности и торговли правительства (SIC) Колумбии распорядилось остановить работу международной компании Uber в рамках спора с местным оператором такси Cotech. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Как установил SIC, Uber предоставлял индивидуальные услуги общественного пассажирского транспорта, создавая предложение и предоставляя указанную услугу пользователям. Такие действия привели к нарушению правил, регулирующих рынок, созданию значительного преимущества на рынке и оттоку клиентуры Cotech, передает РБК.

Указ ведомства вступил в силу немедленно. Ответчикам в лице Uber BV, Uber Technologies Inc и Uber Colombia Sas рекомендовано прекратить предоставлять услуги с использованием на территории Колумбии приложения Uber.

Несмотря на то что Uber является мобильным приложением, предоставляющим услуги транспорта, оно попадает под нормы транспортного законодательства Колумбии.