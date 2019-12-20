Последнее обновление: 20.12.2019 19:49

ПВТ прирос 72 новыми резидентами

Наблюдательный совет Парка высоких технологий принял решение о регистрации 72 компаний в качестве резидентов ПВТ, говорится в сообщении парка.

Резидентами стали 6 центров разработки зарубежных компаний, а также представители игровой индустрии, финтеха, электронной коммерции, консалтинга, сфер медицины и майнинга. В планах 12 компаний – разработка собственного продукта.

По решению Наблюдательного совета Парка 8 компаниям было отказано в регистрации в качестве резидента. Еще 4 лишились статуса резидента.

Сегодня Парк высоких технологий объединяет 752 компании, в которых работает более 58 тысяч человек.

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