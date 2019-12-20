Последнее обновление: 20.12.2019 19:49

Власти РБ упрощают доступ бизнеса к экспортным кредитам Банка развития

Белорусские власти приняли решение о расширении задач, выполняемых Банком развития, и упрощении условий доступа бизнеса к экспортным кредитам банка, следует из указа №467.

В частности, документом предусмотрено снижение минимальной суммы предоставляемого Банком развития экспортного кредита с $1 млн до $200 тыс.

Согласно указу, Банку дополнительно разрешено предоставление кредитов для финансирования мероприятий государственно-частного партнерства, оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства не только в инвестиционных целях, но и для пополнения оборотного капитала, а также финансирование самостоятельно отбираемых проектов.

«К таким проектам будут относиться те, которые характеризуются высокой капиталоемкостью, длительными сроками окупаемости, и не получившие финансирования в коммерческих банках в силу имеющихся ограничений у банков по размеру капитала и наличию долгосрочных ресурсов», - говорится в официальном комментарии к указу.

Для наращивания ресурсной базы банка предусмотрено его освобождение от перечисления по результатам работы за 2019-2022 годы части прибыли в бюджет.

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