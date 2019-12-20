США напечатали $366 млрд. ради веры инвесторов в мировую экономику

После того, как ФРС США трижды снизила ключевую ставку и после пятилетнего перерыва возобновила денежную эмиссию, наращивая баланс за счет скупки активов и выдачи банкам кредитов репо, хедж-фонды поверили в то, что глобальная экономика не только избежит рецессии, но и ускорит рост, показал опрос Bank of America, в котором приняли участие 247 инвесторов с суммарными активами, превышающими ВВП Швейцарии (745 млрд долларов).

С начала сентября по 20 декабря ФРС закачала систему 366 млрд долларов свежей ликвидности через репо и выкуп краткосрочных векселей правительства США. Доза вливаний стал рекордной с кризиса 2008-09 гг. А разворот настроение крупных участников - беспрецедентным в истории, отмечает BofA.

Если в октябре лишь 7% инвесторов ждали ускорения глобального роста в следующем году, то в декабрьском опросе таких стало уже 29%, передает finanz.ru.

Ожидания рецессии схлопнулись на 33 процентных пункта, и теперь подавляющее большинство - 68% - считают, что мировая экономика избежит спада в 2020 году.

Заметно выросли ожидания инфляции - ее ускорение прогнозируют 43% респондентов, на 12 п.п. больше, чем месяц назад.

Каждый пятый управляющий считает, что при устойчиво низкой инфляции глобальный рост будет выше среднего, и доля таких оптимистов достигла 7-месячного максимума, сообщает BofA в обзоре.

Поверив в рост, глобальные фонды продолжают сокращать вложения в защитные облигации и на 10% за месяц увеличили инвестиции в акции.

Доля наличных в портфелях - то есть неразмещенного капитала, который принято считать оценкой «уровня страха», - упала до 4,3%, минимума с марта 2013 года.

На фоне решений Европейского центробанка, утопившего ставки в отрицательной зоне и возобновившего количественное смягчение на 20 млрд евро в месяц, вложения фондов в акции ЕС достигли 20-месячного максимума. На 6% увеличились инвестиции в японские бумаги.

При том что торговая война Китая и США вошла в фазу «перемирия», возвращение центробанков к политике «печатания денег», которое, по-видимому, будет продолжаться так долго, как это возможно, стало основным фактором, толкающим индексы акций к новым максимумам, пишут аналитики Райффайзенбанка.

Допинг дешевой ликвидности годами доказывал свою эффективность, но проблема в том, что чем мягче становится политика - тем меньше инструментов остается у мировых ЦБ на случай серьезного кризиса.

С 2008 года центробанки 750 раз снижали процентные ставки и «напечатали» 12 триллионов долларов - сумму, сопоставимую с ВВП Китая (14 трлн в номинале).

«Эффективность монетарной политики будет явно ограничена в будущем. Во всяком случае опасения по поводу возможных побочных эффектов будут становиться все более серьезной проблемой», - говорит говорит Кадзуо Момма, бывший исполнительный директор по денежно-кредитной политике Банка Японии.