Сенат Казахстана ратифицировал соглашение о законодательстве ЕАЭС в финансовой сфере

Сенат (верхняя палата парламента) Казахстана в пятницу ратифицировал соглашение о гармонизации законодательства государств - членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в сфере финансового рынка.

Соглашение подписано в ноябре 2018 года в Москве. Его реализация позволит определить направления и порядок гармонизации законодательства, сближение норм, предусмотренных национальным законодательством государств - членов ЕАЭС в финансовой сфере. Они коснутся принятия согласованных требований к участникам финансовых рынков в отношении их создания, учреждения и деятельности в банковском секторе, страховом секторе, секторе услуг на рынке ценных бумаг, передает ТАСС.

Соглашение нацелено на гармонизацию подходов к регулированию рисков в сфере финансового рынка в соответствии с международными стандартами, а также обеспечение условий для взаимного признания лицензий. Документ направлен на гармонизацию требований к раскрытию информации в сфере финансового рынка, вопросу приобретения долей (акций) в уставном капитале участников финансового рынка инвесторами государств-членов, гармонизацию требований по защите прав и интересов потребителей финансовых услуг. Гармонизацию законодательства стран ЕАЭС в сфере финансового рынка планируется завершить к 2025 году.

13 ноября 2019 года документ одобрил Мажилис - нижняя палата парламента. Теперь он поступит на подпись президенту страны.