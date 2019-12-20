Последнее обновление: 20.12.2019 09:43

Суд в Германии запретил Uber

Категории: ФРГ Uber

Окружной суд Франкфурта запретил сервис онлайн-заказа такси Uber. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что в бизнес-модели Uber суд признал разные антиконкурентные нарушения. Иск подала служба такси Taxi Deutschland. Uber собирается обжаловать это решение, передает nv.ua

Uber работает в Берлине, Франкфурте, Мюнхене и еще ряде немецких городов. В Германии сервис работает исключительно с компаниями, занимающимися прокатом автомобилей, и их лицензированными водителями.

Напомним, Транспортное управление Лондона отказался выдать компании Uber лицензию на работу в британской столице.

В начале декабря сервис такси Uber впервые опубликовал отчет о безопасности поездок в США. Согласно документу компании, по 2017-2018 годы Uber получил около 6 тыс. жалоб на сексуальные домогательства разной степени.

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