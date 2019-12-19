Последнее обновление: 19.12.2019 17:19

Беларусь увеличит военные расходы до 1,5% ВВП

Белорусские власти планируют в течение 10 лет нарастить расходы на оборону до 1,5% ВВП (около $1 млрд. с учетом возможного роста ВВП).

Об этом сегодня сообщил сегодня госсекретарь Совета безопасности Станислав Зась после совещания по вопросам разработки стратегического плана обороны.

«Мы будем планомерно повышать расходы на оборону. Это на самом деле нужно делать, если ставим целью качественно наращивать потенциал Вооруженных Сил. Планируется, что за десять лет расходы на оборону вырастут до 1,5% от ВВП, - сообщил Зась.

Как уточнил министр обороны РБ Андрей Равков, деньги в первую очередь будут выделяться на развитие беспилотной авиации, радиоэлектронную и радиолокационную разведку. Будет также модернизироваться и закупаться ударная авиация, продолжится модернизация артиллерии ракетных войск и имеющихся систем ствольной, реактивной артиллерии.

"Среди первоочередных мер выделен проблемный вопрос, который касается закупки боеприпасов, в первую очередь зенитных управляемых ракет и противотанковых управляемых ракет, других высокоточных боеприпасов, средства применения которых у нас имеются", - отметил Равков.

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