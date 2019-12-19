В Беларуси повышаются тарифы на железнодорожный транспорт

Министерства антимонопольного регулирования и торговли РБ своим постановлением №96 от 12 декабря 2019 года повысило тарифы на внутренние железнодорожные пассажирские перевозки.

В частности, тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на городских линиях увеличены на 10 копеек, на региональных и межрегиональных линиях увеличатся в среднем на 5 процентов в сравнении с действующим уровнем тарифов.

Постановлением также предусмотрено изменение тарифов на перевозку багажа и грузобагажа в среднем на 5 процентов.

«На сегодняшний день уровень возмещения населением затрат на оказание внутриреспубликанских пассажирских перевозок железнодорожным транспортом не достигает 20 процентов. Бюджетное субсидирование в республике на эти услуги не осуществляется. Таким образом, решение о пересмотре тарифов принято в рамках запланированных на 2019 год параметрах в целях поддержания уровня окупаемости перевозок пассажиров железнодорожным транспортом», - говорится в комментарии МАРТ РБ.