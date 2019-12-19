США сняли санкции с торгового порта Вентспилса

США сняли санкции с управления торгового порта Вентспилса. Решение было принято в связи с тем, что парламент Латвии принял решение о переходе портов Риги и Вентспилса под контроль государства.

Ограничения были введены неделю назад в рамках санкций против политика и бизнесмена, директора порта в Вентспилсе Айвара Лембергса, которого власти США заподозрили в коррупции. Основанием для санкции стали положения «закона Магнитского».

Сам Лембергс сразу после введения ограничений ушел со своего поста, а власти Латвии пообещали создать новую компанию, которая будет управлять портом Вентспилса. В Риге заявили, что в ее руководстве будет четыре представителя государства.

Отмена санкций против торгового порта Вентспилса является хорошей новостью для белорусских властей, за последнюю неделю сломавших голову над вопросом «Что делать?». Ведь именно через этот порт идет основной поток экспорта нефтепродуктов из Беларуси, обеспечивающего до трети валютной выручки страны.