Лукашенко согласился на выходной день 2 января

Добрый из-за скорой президентской кампании белорусский правитель Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому белорусы и работающие в Беларуси жители планеты Земля получат дополнительный выходной без дополнительных отработок в одну из последующих суббот.

Согласно документу, предусматривается закрепление на постоянной основе в качестве нерабочего праздничного дня 2 января без необходимости его отработки, сообщила пресс-служба президента.

Таким образом, отгуляв 2 дня – 1 и 2 января, белорусы выйдут на работу еще на 2 дня – 3 и 4 января (3 января банка не обслуживают юрлиц) – для уборки оставшегося после предновогоднего стола, поливки цветов и постновогоднего корпоратива, чтобы затем уйти еще на 3 дня праздников с 5 по 7 января. Затем, будут еще три рабочих дня с 8 по 10 января, дающих возможность отойти от перманентного похмелья и снова 2 выходных.

Говорить о некой производительности труда в первую декаду не приходится. Но при нынешнем трудовом законодательстве, требующего обязательной минимальной отработки рабочего времени по неделям и месяцам, показатели производительности или эффективности мало кого волнуют.