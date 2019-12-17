Лукашенко задумался о целесообразности господдержки 4-х инвестиционных фейлов

По итогам совещания о реализации наиболее проблемных инвестиционных проектов Лукашенко поручил создать межведомственную рабочую группу, которая дополнительно изучит необходимость оказания государственной поддержки четырем инвестиционным проектам, потерпевшим фиаско еще на стадии создания и запуска производства.

«По четырем самым сложным из 34 (ред. – на контроле правительства) проектов необходимо решение главы государства в виде указов, чтобы и дальше эти проекты реализовывать», - сообщил после совещания премьер РБ Сергей Румас.

Он уточнил, что речь идет о трех проектах в сфере целлюлозно-бумажной промышленности: строительстве завода по выпуску сульфатной беленой целлюлозы на базе ОАО "Светлогорский ЦКК", запуске производства мелованных и немелованных видов картона в Добруше и производстве бумаги-основы для декоративных облицовочных материалов в Шклове, а также о производстве суконных тканей на площадях минского предприятия "Камволь".

«Правительство отработало эти проекты с заинтересованными. Лукашенко не поддержал эти документы в рабочем порядке, а отправил их на совещание, чтобы еще раз убедиться, что меры, которые просят предприятия в виде господдержки для окончания этих проектов, просчитаны и оптимальны, - пояснил Румас. – Президент очень долго и скрупулезно спрашивал у ответственных должностных лиц о необходимости и обоснованности господдержки, так как на реализацию этих проектов предприятия и организации запросили дополнительные бюджетные средства, как в случае с Добрушем и Шкловом, так и перенос сроков возврата ранее предоставленных средств, как в случае с "Камволем" и Светлогорском".

По итогам совещания Лукашенко поручил создать межведомственную рабочую группу во главе с помощником президента Александром Косинцем. Ожидается, что в течение двух недель межведомственная группа завершит работу и указы будут приняты до конца 2019 года.

"Чтобы она еще раз подтвердила, что внесенные правительством документы, сроки и суммы обоснованы и у предприятий уже исчерпаны все возможности для самостоятельной реализации этих проектов", - уточнил премьер необходимость создания группы.