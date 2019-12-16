Лукашенко потребовал навести порядок на дорогах и уменьшить число «писем счастья»

Фотофиксация на дорогах была введена не для того, чтобы загнать всех водителей в разряд нарушителей ПДД, заявил сегодня Лукашенко на совещании по вопросам применения мер административной ответственности, отметив, что более 80% административных правонарушений приходятся на сферу безопасности дорожного движения.

"Полагаю, так называемые "письма счастья" от ГАИ хоть однажды получал каждый, кто сидел за рулём. Но фотофиксация 7 лет назад была введена для того, чтобы навести порядок на дороге, а не загнать всех поголовно водителей в разряд злостных нарушителей закона", - констатировал Лукашенко.

По его мнению, «нередко нарушения обусловлены перегруженностью дорог, отсутствием достаточного количества парковочных мест и прочими объективными причинами".

"…нельзя вешать ярлык правонарушителя в ситуации, когда не создана возможность для нормального движения. Поэтому нам нужно разгрузить участки дорог, на которых фиксируется наибольшее число правонарушений. Увеличить с учетом реальной востребованности количество парковочных мест, устанавливать знаки, ограничивающие скорость движения именно там, где это объективно необходимо".

"Поднимите мои поручения по кольцевой дороге - первой и второй - и проверьте, выполнены они или нет. Там, где я перемещаюсь, выполнены, и скорость движения была увеличена как следует, и так далее. Там, где якобы реже бываю на кольцевой дороге, все так и осталось. Найдите виновных и увольте с занимаемых должностей", - потребовал Лукашенко.