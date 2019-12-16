Конференция ООН по климату не принесла желаемых результатов

Участники 25-й Всемирной конференции ООН по проблемам изменения климата (COP25) в воскресенье, 15 декабря, после 40-часового опоздания приняли итоговое заявление.

Согласно этому документу, государства должны принимать больше мер для выполнения Парижского соглашения по климату, в частности поднять выше планки своих климатических целей и оказывать поддержку в этой сфере развивающимся странам, передает DW.

Председатель COP25, министр охраны окружающей среды Чили Каролина Шмидт выразила надежду на то, что итоговое заявление поможет достичь договоренностей на следующей конференции, которая пройдет в 2020 году в Глазго.

Наблюдатели отмечают, что в итоговом заявлении отсутствуют конкретные, обязательные к выполнению шаги.

Конференция по климату началась в Мадриде 2 декабря и должна была завершиться 13 декабря. К этому сроку представители 196 стран и Евросоюза намеревались согласовать итоговые документы, но их обсуждение затянулось из-за жарких споров участников форума.

Парижское соглашение было заключено в 2015 году с целью сократить выбросы в атмосферу СО2, являющиеся причиной повышения температуры воздуха и глобального изменения климата. Страны договорились приложить усилия для снижения этого показателя до 1,5 градуса по Цельсию к 2100 году.