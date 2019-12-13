Польша не присоединилась к соглашению ЕС по климату

Польша стала единственной страной-членом Европейского союза, которая не присоединилась к достигнутому лидерами стран соглашению о климатической нейтральности на саммите в Брюсселе.

Климатическая нейтральность означает экономическую деятельность с нулевыми выбросами парниковых газов.

Переговоры о климатической цели объединения к 2050 году были затруднены из-за требований восточноевропейских стран. Венгрия, Польша и Чехия настаивали на предоставлении им дополнительных финансовых гарантий для перехода от традиционных источников энергии, передает Reuters.

«Мы не можем позволить брюссельским бюрократам заставить бедных людей и бедные страны оплачивать расходы по борьбе с изменением климата», — заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.

По итогам переговоров к соглашению не присоединилась Польша, предложив передвинуть дату достижения нулевых выбросов на 2070 год. Вопрос об участии страны в климатическом соглашении будет обсуждаться в июне 2020 года.

Программу ЕС по защите климата предусматривает финансирование в объеме до 100 млрд. евро в ближайшие годы и до 1 трлн. евро к 2030 году. Детали программы будут представлены в 2020-2021 годах.